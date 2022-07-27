آخر أخبار نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. مؤتمر صحفي لإعلانها غدا

آخر أخبار نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 أعلنها الأزهر الشريف، اليوم، حيث إنه من المقرر أن يتم تنظيم مؤتمر صحفي، غدا الخميس، في الثانية ظهرا، لإعلان نتيجة الصف الثالث بالثانوية الأزهري، بعد أن يعتمدها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كما سيتم إعلان أسماء الأوائل وتهنئتهم.

آخر أخبار نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وبخصوص آخر أخبار نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 فإن الأزهر الشريف أعلن بث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات المشيخة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أيضا إعلان أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية.

رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري

وبعد استعراض آخر أخبار نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 فقد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية إمكانية الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من هنـــا

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية

وبعد المؤتمر الصحفي الذي يعقده الأزهر الشريف، غدا، باعتباره آخر أخبار نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 فإنه يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري الحصول على النتيجة، وفقا لعدة خطوات أعلنها قطاع المعاهد الأزهرية وتشمل الآتي:

1- الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.

2- اختيار نتائج الامتحانات للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

3- إدخال رقم جلوس طالب الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022 بشكل صحيح.

4- تحديد الشعبة «علمية أو أدبية» للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.

5- اضغط على استعلام للحصول على تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر، إذ تظهر أمامك بمجرد اعتمادها.

ومن المقرر أن يعلن الأزهر في المؤتمر الصحفي، غدا، نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالإضافة إلى إعلان أسماء الأوائل بالتفصيل، ثم بعد ذلك يتم السماح لطلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري بالدخول على موقع بوابة الأزهر الشريف للحصول على النتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس.