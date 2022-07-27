تنسيق الثانوية العامة 2022 في الإسكندرية.. بالدرجات والتفاصيل 

يتجه اهتمام طلبة المرحلة الإعدادية وأولياء الأمور في الوقت الحالي نحو معرفة تنسيق الثانوية العامة 2022 في الإسكندرية، وذلك رغبة منهم في الالتحاق بالمدارس الثانوية، سواء كانت مدارس الثانوية العامة أو المدارس الفنية.

تنسيق مدارس الثانوية العامة 2022 في الإسكندرية

وجاء تنسيق الثانوية العامة 2022 في الإسكندرية بمجموع 225 درجة للمرحلة الأولى كحد أدنى، وهذا وفقا لما أعلنه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية لعام 2022 والذي يشمل كل مدارس المرحلة الثانوية بمحافظة الإسكندرية.

تنسيق التعليم الفني في الإسكندرية 2022

بينما جاء تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني طبقا لسعة المدارس الفنية وما تحويه من فصول ومعامل وورش بحد أدنى 175 درجة، وترتفع بعد ذلك وفقا لنوعية المدرسة، وذلك بالتعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي المزدوج كمرحلة أولى لتنسيق الثانوية الفنية 2022 في الإسكندرية.

كما تحدد موعد التقديم للالتحاق بالمدارس على أن يبدأ عقب انتهاء امتحانات الصف الثالث الثانوي والتي انتهت في 21 يوليو مع استمرار التقديم لمدة شهر بجميع المدارس الثانوية والفنية اهتماما من الدولة بتخفيف الازدحام أثناء التقديم لمدارس المرحلة الثانوية وللتيسيير على أولياء الأمور وذلك وفقا لبيان مديرية التربية والتعليم.

المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022

وبما يتعلق بالتنسيق للقبول بالمرحلة الثانية للثانوي العام أنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2022 في الإسكندرية سيتم تحديد المرحلة الثانية للقبول بجميع مدارس المحافظة، وذلك وفقا لما أتيح من أماكن عقب الانتهاء من المرحلة الأولى والتعليم الفني.

وعن الالتحاق بالتعليم الفني وفقا لما ورد في بيان وزارة التربية والتعليم حول تنسيق المرحلة الثانوية 2022 في الإسكندرية سيكون التقديم لمراحل التعليم الفني إليكترونيا من خلال موقع أعدته الوزارة وسوف يتم الإعلان عنه عن قريب.