4 أفلام عربية في الدورة 75 من فينيسيا السينمائي.. تعرف عليها

كشفت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي، عن ملامح الدورة الـ 75، التي تنطلق فعالياتها في الفترة من 31 أغسطس وحتى 10 سبتمبر المقبل، ويفتتحها فيلم «White Noise» تأليف وإخراج نواه باومباخ، الذي ينافس في المسابقة الرسمية على جائزة «الأسد الذهبي»، بينما تخلو من من المشاركات العربية، ولكن تتواجد السينما العربية ضمن البرامج والمسابقات الموازية بالمهرجان.

في قسم آفاق بمهرجان فينيسا السينمائي، يشارك المخرج الجزائري رشيد حامي بفيلمه الروائي الطويل الثاني «For My Country»، وبالرغم أن الفيلم يحمل الجنسية الفرنسية، إلا أن أحداثه تدور حول شاب يدعى عيسى السعيدي، وهو ضابط شرطة شاب يبلغ من العمر 23 عامًا من أصل جزائري توفي خلال طقوس المدرسة الفرنسية العسكرية، ويجد شقيقه الكبير إسماعيل نفسه يتولى قيادة ترتيبات الجنازة، الفيلم مأخوذ من مأساة شخصية عاشها المخرج بنفسه في عام 2012، وفقا للموقع الرسمي للمهرجان.

«نزوح» و«حدائق معلقة» يمثلان المشاركة العربية بـ «Horizons Extra»

وتعود المخرجة السورية سؤدد كعدان إلى مهرجان فينيسيا مرة أخرى، بعد حصولها على جائزة «أسد المستقبل» عن فيلمها الأول «يوم أضعت ظلي» عام 2018، وتشارك هذا العام في قسم «Horizons Extra»، بفيلم «نزوح» والذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم العرب من بينهم كندة علوش، سامر المصري وهالة الزين، وتدور أحداث على خلفية الصراع في دمشق، من خلال «زينة» وعائلتها التي يسبب صاروخ في سقوط سقف منزلهم، وتجد العائلة نفسها ممزقة ما بين الاستمرار في أجواء الحرب أو أن يصبحوا لاجئين.

وفي نفس المسابقة، يشارك المخرج العراقي أحمد دراجي بفيلمه الروائي الطويل الأول «حدائق معلقة»، وتدور أحداث الفيلم حول «أسعد» جامع قمامة يبلغ من العمر 12 عامًا، يعثر على دمية جنسية أمريكية في أحد مكبات بغداد، يعبر إلى منطقة حمراء محفوفة بالمخاطر، ليجد نفسه عالقًا في تبادل إطلاق النار، ويحاول التحلي بالشجاعة التي يتطلبها الأمر للبقاء على قيد الحياة.

«ملكات» لـ ياسمين بنكيران يختتم فعاليات أسبوع النقاد

ويعرض فيلم «ملكات» للمخرجة ياسمين بنكيران، في ختام مسابقة أسبوع النقاد الموازية، وتدور أحداث الفيلم حول 3 سيدات يتعرضن لملاحقة الشرطة في رحلة هروبهن الطويلة عبر التضاريس الحمراء الوعرة ووديان الأطلس المليئة بالأزهار للوصول إلى ساحل المحيط الأطلسي، وهو يعتبر تجربتها الروائية الطويلة الأولى.