الصحة توفر كواشف كورونا في صيدليات الإسعاف.. الواحد بـ25 جنيها

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن توفير 50 ألف كاشف سريع لفيروس كورونا داخل صيدليات الإسعاف والمستشفيات الحكومية، بسعر يصل إلى 25 جنيها، موضحا أنّ الكواشف قادرة على الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا من عدمه.

كواشف كورونا

وتابع المصدر أنّ الكواشف لها قدرة على الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في ظل ارتفاع إصابات كورونا خلال هذه الفترة بعد استقرار دام شهرين متتاليين، داعيا المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

وكانت وزراة الصحة والسكان أعلنت ارتفاع إصابات كورونا، داعية المواطنين لاتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية، كما أعلنت توافر لقاحات كورونا على مستوى محافظات الجمهورية داخل مراكز تلقي لقاح كورونا وأي وحدة صحية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنّ لقاحات كورونا تخفف شدة الأعراض حال الإصابة بالفيروس وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلاً من كونها شديدة الخطورة، والأعراض الجانبية لها تشبه تطعيمات الأطفال الإجبارية، موضحة أنّه لا داعى للخوف أو القلق.