«الصحة العالمية»: نسبة الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا تقل عن 60%

قالت الدكتورة شيرين النصيري، مسؤول طبي وحدة الوقاية والتأهب لها بمنظمة الصحة العالمية، إن متحور أوميكرون هو الموجود حاليا ويسبب معظم إصابات كورونا، بالإضافة إلى التحورات الفرعية منه، ولكن لم يتم رصد أي تحور جديد.

عدم الاهتمام بالإجراءات الاحترازية سبب ارتفاع الإصابات

وأضافت النصيري في مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «الإجراءات الاحترازية بدأت تقل وبالتالي زادت الإصابات، حيث قلّ التزام الناس بالماسكات وزادت التجمعات والحفلات، كما أن أوميكرون سريع الانتشار وبعض تحوراته أسرع في الانتشار، والسبب الثالث هو العزوف عن التطعيم».

نسبة المطعمين بجرعتي لقاح كورونا أقل من 60%

وتابع مسؤول طبي وحدة الوقاية والتأهب لها بمنظمة الصحة العالمية، أن نسبة المطعمين بجرعتي لقاح كورونا أقل من 60%، والمنظمة الصحية تنصح بأن تزيد عن هذه النسبة وتصل إلى 70%، بواقع 100% من مقدمي الخدمة الصحية و100% لكبار السن الذين تفوق أعماره 60 سنة والمصابين بالأمراض المزمنة حتى يمكن وقف انتشار المرض.