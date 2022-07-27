«الصحة» تكشف عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تتوسع في تطعيم المواطنين بالجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر لمواجهة متحورات فيروس كورونا التي تظهر من توقيت إلى آخر وتختفي من تلقاء نفسها، وعلى المواطنين الاستجابة لرسالة الوزارة المتعلقة بميعاد الجرعة التنشيطية وفي حال عدم إرسال الوزارة أي رسالة بعد مرورو 6 أشهر على المواطنين التوجه بشكل مباشر إلى أي مركز لتلقي لقاح كورونا أو أي وحدة صحية والحصول عليها.

ما هي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا؟

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الجرعة التنشيطية لا يقصد بها الجرعة الثالثة أو الرابعة «نعيد أن الجرعة التشيطية تطلق على ما بعد الجرعتين الكاملتين وهي مخصصة لتعزيز مناعة الجسم لذلك لا يوجد مسمي جرعة رابعة أو خامسة يطلق عليها بشكل عام الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا».

الحاصلون على الجرعة التنشيطية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار أن عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا وصل إلى ما يقرب من 7 ملايين مواطن، لافتا إلى أن الأعراض الجانبية من لقاحات كورونا آمنة ولا داعي للخوف، وهي تشبه الأعراض الجانبية للجرعة الأولى والثانية.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، كما طمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن الوضع الوبائي للفيروس في مصر، وقالت إن هناك استقرار في أعداد الإصابات بعد أن شهدت ارتفاعا وصل إلى 7%.