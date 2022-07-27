خبيرة اقتصادية: الرئيس انتصر للفئات الأشد احتياجا

خلال الساعات الماضية وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجهات المعنية بالدولة بصرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريًا.

القيادة السياسية تنتصر للفئات الأشد احتياجا

وأكدت الدكتورة وفاء علي الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لا شك أن فكر القيادة السياسية وفلسفتها هي الانتصار للفئات الأشد احتياجًا دائمًا بحيث يتعامل كل المسؤولين مع القضية بكل أبعادها، ولذلك هناك حرص دائم من الرئيس على برامج الحماية الاجتماعية بالرغم من كل الظروف والتحديات التي تواجه مصر والعالم على ظلال الأزمة الروسية الأوكرانية، لذلك جاءت قرارات الرئيس بصرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة ٦ شهور قادمة، بتكلفة تصل إلى مليار جنيه شهريًا للأسر الأشد احتياجًا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش أقل من 2500 جنيه، وأيضًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريًا.

وأضافت «علي»، أن الرئيس السيسي وجه بضرورة مواصلة جهود الحماية الاجتماعية لمجابهة التداعيات العالمية، كما وجه بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على الحيز الجغرافي لجمهورية مصر العربية.

الرئيس وجه بتعزيز الأمن الغذائي للأسر الأشد احتياجا

وأشارت إلى أن الرئيس وجه بتعزيز الأمن الغذائي للأسر الأشد احتياجًا والأمهات والأطفال من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، بواقع مليوني كرتونة شهريًا، وهكذا ينتصر دوما الرئيس السيسي للفئات الأشد احتياجًا حتى لا يشعر المواطن بالغربة في وطنه، وإنما هناك من يشعر به ليسع الوطن الجميع في هذه الأرض الطيبة.