طرق زراعة الخضراوات والفاكهة في البيت بإمكانيات بسيطة.. «وفر فلوسك»

يتجه عدد من المواطنين لزراعة النباتات في شرفة المنزل أو الحديقة حال تواجدها، بغرض استنشاق الأكسجين النقي أو لتطبيق الاكتفاء الذاتي وتناول فاكهة وخضراوات مفيدة بعيدا عن الكيماويات المنتشرة للحفاظ على الصحة وتوفير الأموال، خاصة مع زيادة الاتجاه لتوسيع المساحات الخضراء للحفاظ على البيئة وتنقية الهواء.

الزراعة داخل المنزل

وفي هذا الإطار، قال المهندس إسلام شريف، خبير علم زراعة النباتات، إنه يمكن استخدام النباتات داخل المنزل بغرض الزينة كديكور طبيعي أو بغرض تنقية الهواء واستنشاق الأكسجين النقي، ويوجد عدة أنواع لا تحتاج إلى الشمس لأنها تنمو داخل المنزل وأماكن الظل مثل الصبار الذي يتم استخدامه في أغراض عديدة للبشرة والشعر ومعالجة الحروق والندبات، والبوتس وهو من أشهر نباتات الظل في المنازل ويتحمل أقل إضاءة ويتميز بشكله الجميل، بالإضافة إلى زنبق السلام الذي يعتبر من النباتات المعمرة التي لا تحتاج إلى الكثير من المياه والإضاءة.

زراعة الخضراوات والفاكهة

وأضاف مهندس الزراعة أنه يمكن زراعة الفاكهة والخضراوات بطرق بسيطة وغير مكلفة، من خلال الري الدائم والمحافظة عليها من المرض واستخدام القليل من الأسمدة وبعض الأنواع لا تحتاج إلى السماد، موضحا أنه يمكن زراعة الفاكهة من خلال النظام المطعوم، إذ يمكن شراء جهاز من الشتلات، ويتميز بسعره المنخفض ويتراوح من 15:120 جنيها حسب نوع وحجم الفاكهة المزروعة، مثل شجر الليمون الذي يتكلف 15 جنيها فقط، ويتميز أيضا بوفرة محصوله ويقدر بالكليوات ويتراوح زمن الإنبات من سنة إلى سنتين.

أما النظام الآخر فهو القزمي، وسيكون هذا الخيار مناسبا إذا كنت تملك مساحة صغيره فمثلا انتشار شجرة التفاح يُقدر بـ3 سم «طول وعرض»، بينما في النظام المطعوم انتشارها يقدر بمتر ونصف تقريبا، ولكن النظام القزمي لن يُمثل الخيار الأنسب بالنسبة لك إذا كنت ترغب في الحصول على كميات كبيرة من الثمار بالإضافة إلى السعر المرتفع نسبيا مقارنة بالنظام المطعوم.

زراعة الخضراوات الأسهل

كما يعتبر المهندس إسلام زراعة الخضراوات الأسهل على الإطلاق فكل ما تحتاج له شراء البذور من المشتل أو الشتلات مثل «البقدونس - الجرجير - الفلفل» وزراعتها في أي إصيص بلاستيك أو أي غرض بلاستيك من المنزل سيفي بالغرض، وربما ستحتاج القليل من الأسمدة.

وأشهر الأنواع الفاكهة والخضراوات التي يتم زراعتها هي العنب الذي يعتبر الخيار الأمثل لسكان الأدوار العالية، أما اليوسفي والبرتقال والليمون فتتميز هذه الفاكهة الحمضية برائحة منعشة في فصل الربيع، وفاكهة أنواع «خوخ - تفاح - مشمش» صغيرة الحجم نسبياً، أما الجوافة والتوت «كبيرة الحجم نسبيا»، على حد قوله.