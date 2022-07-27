أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 27-7-2022 في الأسواق المحلية

شهدت أسعار الخضروات استقرارًا في الأسواق المحلية منذ عدة أيام، وهو ما تهتم بالبحث عنه ربات المنازل والسيدات بشكل يومي لشراء ما يلزمهن من احتياجات منازلهن.

وتقدم «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية اليومية، أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، وأسعار سوق العبور في صباح اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو، التي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

ما زالت أسعار الخضروات تشهد استقرارًا يوميًا في الأسواق المحلية، وذلك بسبب توفر المعروض من جميع الأصناف، وتراوح سعر البصل بين 3 و5 جنيهات، بينما تراوح كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار نحو 10.5 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي الأسود اليوم بين 6 و8 جنيهات، كما وصل سعر كيلو الثوم إلى نحو 11 جنيهًا، في حين سجل سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و3 جنيهات، ووصل سعر كيلو الخيار بين 6 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وعن الأسعار داخل سوق العبور، فتشهد انخفاضًا مقارنة بالأسواق المحلية، وجاءت الأسعار كما يلي:

تراوح سعر الطماطم بين 1.5 وجنيهين، بينما استقر سعر كيلو البصل بين جنيه وجنيهين.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.

سجل سعر كيلو البطاطس التحمير بين 2.5 و4 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه.

كما تراوح سعر كيلو البامية بين 14 و18 جنيهًًا.

وسجل سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

وتراوح كيلو الفلفل الرومي الصوب بين 3 و4 جنيهات.

وتراوح سعر الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه.

وتراوح سعر الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.