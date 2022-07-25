أسعار الخضروات اليوم الإثنين 25-7-2022 في الأسواق المحلية

تبحث الكثيرات من ربات البيوت عن أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، والتي شهدت استقرار بسبب توافر الكثير من الأصناف.

وفي هذا الصدد، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، أسعار الخضروات في الأسواق المحلية فضلا عن سوق العبور في صباح اليوم الاثنين الموافق 25 يوليو، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

واستقرت سعر الخضار في الأسواق المحلية اليوم، ووفق التجار، فإنّ ثبات السعر نتيجة توفر المعروضات والأصناف، وتراوح سعر كيلو البصل بين 3 و5 جنيهات، بينما وصل كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات، بينما جاء سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار بنحو 10.5 جنيه.

بينما جاء سعر كيلو الباذنجان الأسود بين 6 و8 جنيهات، في حين وصل سعر كيلو الثوم إلى 11 جنيها، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات، ووصل سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات، في حين سعر كيلو الملوخية 5.25 جنيه.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وداخل سوق العبور، انخفضت أسعار الخضروات مقارنة بسوق العبور، إذ سجل سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3 جنيهات، بينما وصل سعر كيلو البصل بين جنيه وجنيهين.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 حتى 3 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو البطاطس بين 2.5 و4 جنيهات، في حين تراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 و7 جنيهات، في حين تراوح سعر الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه.

ووصل سعر كيلو البامية بين 12 و20 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا، بينما سعر كيلو الفلفل الرومي الصوب بين 3 و5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه، بينما وصل سعر كيلو الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.