أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 26-7-2022 في الأسواق المحلية

تبحث الكثيرات من ربات البيوت، بشكل مستمر عن أسعار الخضروات بالأسواق المحلية، خاصة بعد أن شهدت استقرارا واضحا بسبب توافر الكثير من الأصناف.

تقدم «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية اليومية، أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، وأسعار سوق العبور في صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

مازلت أسعار الخضروات تشهد استقرارا يوميا في الأسواق المحلية، وذلك بسبب توفر المعروض من جميع الأصناف، وتراوح سعر البصل بين 3 و5 جنيهات، بينما تراوح كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار بنحو 10.5 جنيه.

بينما سجل سعر كيلو الباذنجان الرومي الأسود بين 6 و8 جنيهات، في حين سجل اليوم الثلاثاء سعر كيلو الثوم إلى 11 جنيها، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3-2 جنيهات، ووصل سعر كيلو الخيار بين 6 و8 جنيهات، في حين سجل سعر كيلو الملوخية 5 جنيه.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وعن الأسعار داخل سوق العبور، فتشهد انخفاضا مقارنة بالاسواق المحلية، إذ سجل سعر الطماطم بين 1.5 و2 جنيهات، بينما استقر سعر كيلو البصل بين جنيه وجنيهين.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي البلدي بين 1.5 حتى 3 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو البطاطس التحمير بين 2.5 و4 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 و8 جنيهات، وتراوح سعر الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه.

كما تراوح سعر كيلو البامية بين 14 و18 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا، بينما بلغ كيلو الفلفل الرومي الصوب بين 3 و4 جنيهات، وسجل سعر الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه، بينما وصل سعر الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.