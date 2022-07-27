تفاصيل الاشتراك في ملتقى الرسوم المتحركة 2022 بوزارة الثقافة

تبدأ وزارة الثقافة متمثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية في استقبال طلبات الاشتراك في فعاليات الدورة الثالثة عشر من ملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة والذي ينظمه قطاع الصندوق، وتبدأ فعالياته 17 أكتوبر المقبل.

وتضم المسابقة 5 أقسام: «العمل الأول، أفلام التحريك القصيرة، أفلام التحريك التجريبية، أفلام التحريك الطويلة، مسابقة لإعلانات التحريك، مقدمات الأفلام والمسلسلات».

شروط الاشتراك في المسابقة

وتتضمن الشروط أن يكون العمل المتقدم من إنتاج 2020/ 2021 من كل الأستوديوهات المنتجة لأفلام التحريك في مصر ومن كافة الدول العربية والأجنبية ومشروعات طلبة وخريجي الكليات والمعاهد المتخصصة، كما يحق لوزارات الثقافة العربية والأجنبية ترشيح الجمعيات المتخصصة للمشاركة في الملتقي ويجوز مشاركة المبدعين والمنتجين العرب في الملتقي بصفتهم الشخصية كأفراد أو شركات، ولا يسمح بدخول المتسابق بأكثر من عمل واحد في ذات الفرع للمسابقة.

الاحتفاظ بالأعمال المشاركة وعرضها بالمراكز الثقافية

كما تتضمن الشروط استقبال كل أفلام التحريك بكافة انواعها على اختلاف نوعية التنفيذ دون حد أقصى لمدة العرض وبحد ادني دقيقة واحدة، يحق لصندوق التنمية الثقافية الاحتفاظ بالأعمال المشاركة وعرضها بالمراكز الثقافية التابعة له.

تقدم الأعمال صالحة للعرض على flash memory بمركز طلعت حرب الثقافي «1 شارع السيدة نفيسة بجوار مستشفى المغربي»، علما بأن آخر موعد لتلقي الأعمال الخميس 1 سبتمبر 2022، ويمكن تسجيل الاستمارة والاطلاع على كافة الشروط من خلال https://www.cdf.gov.eg/?q=node/16157

ويمنح الملتقى جائزة مالية للعمل الحاصل على المركز الأول والثاني لكل فرع من فروع المسابقة، كما يمنح الملتقى شهادات تقدير لكل من: «أحسن مخرج، أحسن تصميم شخصيات، أحسن موسيقي، أحسن ديكور وخلفيات».

ويصاحب الملتقي معرض للرسوم المتحركة يقام على هامش الملتقى لرسوم أفلام التحريك المتميزة ومستلزمات انتاج هذه الأفلام ورسومات وخلفيات تترات المسلسلات والأفلام والاعلانات، فضلا عن اقامة ندوات لرواد ورائدات العمل بمجال صناعة أفلام التحريك ومعوقات العمل والانتاج، بالإضافة لورش عمل لفنون التحريك.