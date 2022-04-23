ختام البرنامج الرمضاني لصندوق التنمية الثقافية.. غدا

يختتم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب غدا الأحد، فعاليات البرنامج الرمضاني لأنشطة الصندوق خلال شهر رمضان الجاري بعدد من الأنشطة والفعاليات في مراكز الإبداع التابعة للصندوق.

تفاصيل ختام البرنامج الرمضاني بالتنمية الثقافية

حيث تستضيف قبة الغوري بمنطقة الأزهر حفل فرقة نظرة للإنشاد الديني، والتي تتكون من مجموعة من شباب المنشدين، وتقدم عدد من الابتهالات والتواشيح الدينية منها «رسائل المدد والتجلي، يا سيدنا النبي نظرة» وغيرها.

ومن قصر الأمير طاز بحي الخليفة يستمع الجمهور إلى عدد من الأغاني لكورال قصر الأمير طاز، الذي تشارك فيه مجموعة من المواهب المتميزة في الغناء والعزف تتراوح أعمارهم بين 9- 22 عامًا، وتقدم مزيج بين أغاني الأطفال والأغاني التراثية، ويتضمن البرنامج تقديم مجموعة من الأغنيات منها: «حلوة يازوبة، صغيرة على الحب، دارت الأيام، سحب رمشة، لولا الملامة، وبهية»، وغيرها من الأغنيات.

كما يقام بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز حفل لشباب الغناء العربي، الذي يستضيف مجموعة متميزة من الأصوات الذهبية الذين تم اكتشافها بمسابقة الصوت الذهبي، التي ينظمها صندق التنمية الثقافية سنويًا، علي مدار 5 دورات سابقة، الحفل قيادة المايسترو مدحت عبد السميع.

وفي بيت السحيمي بشارع المعز تقدم فرقة النيل للآلات الشعبية مجموعة متنوعة من التراث الشعبي والفلكلور النوبي، إلى جانب فقرة التنورة الاستعراضية، مع بعض المقطوعات الموسيقية.

حفل الختام

وأخيراً يستضيف مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفسية حفل ختام البرنامج الرمضاني لهذا العام بإقامة حفل فني للأطفال الأيتام وذوى الهمم، يتضمن عروض الأراجوز وخيال الظل، وعدد من الورش الفنية.

جدير بالذكر أن قطاع صندوق التنمية الثقافية نظم 58 فعالية خلال الفترة من9 إلى 23 رمضان بمراكز الإبداع التابعة له، والتي شهدت مشاركة لكبار الفنانين والفرق الفنية منهم الفنان عامر التوني، الفنان وائل الفشن، الفنانة منال محي الدين، الفنان على الهلباوي، ثنائي العود دينا وغسان، والمنشد الشيخ محمود التهامي وغيرهم.