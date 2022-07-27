حسام صالح: اتفاقية «المتحدة» مع الثقافة تستهدف أرشفة الأحداث الفنية

كشف المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تفاصيل آليات تطبيق بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة لاكتشاف المواهب من مختلف محافظات مصر، موضحًا: «نريد أن يصل ما يحدث في قصور الثقافة وغيرها إلى كل المشاهدين الموجودين في أماكن مختلفة، تشجيعًا للشباب ولإظهار المواهب المختلفة».

«صالح»: وزارة الثقافة لديها روافد كثيرة يمكننا العمل من خلالها

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «لدينا قصور ثقافة تدشن مسابقات في ربوع مصر المختلفة، لذا يمكننا الخروج بمسابقات أكبر وعدد أكبر من المواهب المختلفة في فنون كثيرة، لان وزارة الثقافة لديها روافد كثيرة يمكننا العمل من خلالها».

وأوضح «صالح»: «بالنسبة إلى التفعيل، فإن أصعب شيء هو التنفيذ، وكان ذلك ضمن مسار عمل قبل توقيع البروتوكول، نصوّر كل هذه الفعاليات ونختار الشاشات والقنوات على حسب الموقف والمستهدفين وغيرها من العوامل، وهذا الأمر يتمّ دراسته بعناية فائقة».

مكتبة ثرية للشاشات المختلفة

واستكمل: «سنتيح هذا المحتوى للشاشات المختلفة وهذا بدوره يمنحنا مكتبة ثرية للقنوات المختلفة، حتى يكون هذا المحتوى موثق لدينا، يوجد لدينا فنانون كبار وفرق عالمية تزور مصر ولم يتمّ تسجيلها، بالتالي فإننا سنعمل على أرشفة كل الفعاليات الثقافية، مثل الطرب والمزيكا وفعاليات وزارة الثقافة، كلها تستحق أن يكون المواطن على دراية بها، فكلما منحنا غذاءً للروح وجدنا مردودًا كبيرًا في تنمية الإنسان المصري على وجه التحديد».