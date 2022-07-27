عمرو العادلي يشكر وزيرة الثقافة بعد حل أزمة تذاكر مسرحية «الحفيد»

توجه الكاتب عمرو العادلي، بالشكر إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على سرعة استجابتها لحلّ مشكلة واجهته، خلال حجز تذاكر المسرح القومي، كاشفا تفاصيل اتصال هاتفي تلقاه من الفنان إيهاب فهمي، مدير المسرح القومي، تضمن اعتذار الأخير له.

وكتب العادلي: «موضوع المسرح القومي وصل لوزيرة الثقافة، واتصل بي الأستاذ إيهاب فهمي، واعتذر عن اللي حصل، وقال إنه هيتخذ الإجراءات اللي تسهل عملية حجز التذاكر في أقرب وقت.. شكرا يا محترمين للاستجابة السريعة».

أزمة العادلي أثناء حجز تذاكر المسرح

كان عمرو العادلي، قد روى عبر «فيسبوك»، تفاصيل أزمة تعرض لها خلال حجز تذاكر المسرح القومي، لحضور مسرحية «الحفيد»، منتقدا الروتين الذى يتعامل به الموظفين مع رواد المسرح، مشيرا إلى أنه اضطر للتردد أكثر من مرة على المسرح لحجز التذاكر.

وأكد العادلي، أنه لولا إصراره على حجز التذاكر، ربما لاتخذ قرارا بعدم ارتياد المسرح وحضور العرض، منوها إلى أن طريقة الموظفين التي تم التعامل بها معه في هذا اليوم، لا تدفع الجمهور لحب المسرح، بل ربما تدفعه إلى العكس، متعجبا من أن يكون المسرح القومي أكبر مسارح الدولة، ما زال معتمدا على الحجز اليدوي للتذاكر.

العادلي يطالب بتوفير مكينة تذاكر حديثة

اختتم «العادلي» متسائلا: «السؤال هنا، إذا كان المسرح القومي، وهو أكبر وأهم مسرح تابع للدولة، يكون التعامل فيه مع الناس بهذا الشكل، فكيف نطالب الناس تحب المسرح، ومعقول أن المسرح القومي، ليس في إمكانه شراء ماكينة حديثة تخرج التذاكر بشكل كريم، وبيوم الحجز واسم وميعاد العرض».

وأعلن البيت الفني للمسرح، عودة عرض «الحفيد» إلى خشبة المسرح القومي بالعتبة، ابتداء من يوم الخميس الموافق 28 يوليو الجاري، على أن يُرفع الستار في الساعة التاسعة مساء.