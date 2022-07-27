للذكور والإناث.. تعرف على شروط القبول في كلية الشرطة 2022

يبحث العديد من الطلاب ذكور وإناث خلال الفترة الحالية عن شروط القبول في كلية الشرطة 2022، بعدما أعلنت وزارة الداخلية مؤخرًا عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي المقبل 2022 - 2023، لذا تستعرض «الوطن» كافة التفاصيل الرسمية والشروط المتعلقة بالقبول في كلية الشرطة 2022.

وتقبل كلية الشرطة حسبما أعلنت في بيان رسمي، أولا الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وثانيًا الحاصلين على الثانوية الأزهرية بحد أدنى مجموع 65% من العام الحالي أو الماضي، وثالثًا الحاصلين على ليسانس الحقوق، مع الحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضية وذلك بحد أدنى تقدير مقبول، وأخيرًا الحاصلين على المؤهلات الجامعية التي تحتاجها قطاعات وزارة الداخلية بتقدير «جيد».

شروط القبول في كلية الشرطة 2022 للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية

1 - من يرغب في الالتحاق بكلية الشرطة أن يكون مصري الجنسية.

2 - الأب والأم يتمتعان بالجنسية المصرية.

3 - محمود السيرة وحسن السمعة.

4 - لم يسبق الحكم عليه بعقوبة سواء جنائية.

5 - لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة سواء مخلة بالشرف أو الأمانة.

6 - لا يكون سبق فصله من خدمة الحكومة.

7 - استيفاء شروط اللياقة الصحية والبدنية والنفسية.

8 - لا يقل طول القامة عن 170 سم.

9 - لا يزيد عمره في أول أكتوبر المقبل عن 22 سنة.

10 - لا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

شروط القبول في كلية الشرطة 2022 للحاصلين على المؤهلات الجامعية

1 - لا يقل طول القامة عن 165 سم بالنسبة للذكور، و170 سم بالنسبة للإناث.

2 - لا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل عين، ومن الممكن الكشف بنظارة.

3 - لا يحصل على نسبة أقل من 40% من إجمالي مجموع الدرجات المقررة في اختبار اللياقة البدنية.

4 - اجتياز الكشف الطبي المتقدم بنجاح، والذي تُجريه اللجنة الطبية المختصة.

5 - لا يكون قد مضى على حصول المتقدم على المؤهل الجامعي أكثر من عامين.

6 - لا يزيد السن في وقت التقديم عن 28 عاما بالنسبة للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما.

7 - لا يزيد السن في وقت التقديم عن 30 سنة بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير، ولا يزيد عن 35 سنة بالنسبة للدكتوراه أو ما يعادلها.