شروط قبول الضباط المتخصصين لكلية الشرطة 2022.. اعرف التفاصيل كاملة

شروط قبول الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2022، استحوذت على جانب كبير من مؤشرات البحث عبر جوجل، من قبل العديد من الشباب الذين يرغبون في الالتحاق بكلية الشرطة بتخصصاتها.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن» في السطور التالية شروط قبول الضباط المتخصصين للعام الحالي 2022، كما يلي:

شروط قبول الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2022

أولا قبل معرفة شروط الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2022 يجب معرفة ما التخصصات المختلفة التي طلبتها كلية الشرطة، والتي جاءت كما يلي:

التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة

1. خريجو كليات الطب بأقسامها وأقسام العلوم الطبية المساعدة.

2. حاملو شهادة كلية العلاج الطبيعي.

3. خريجو كليات طب أسنان وصيدلة.

4. خريجو كلية الطب البيطري.

5. خريجو كلية التمريض.

6. خريجو كلية الهندسة.

7. خريجو كلية التربية الموسيقية.

8. خريجو كلية الزراعة.

9. خريجو كلية الإعلام.

10. الحاصلون على شهادة كلية الآداب.

11. الحاصلون على شهادة كلية الخدمة الاجتماعية.

12. خريجو كلية التربية النوعية.

13. الحاصلون على بكالوريوس تجارة.

14. خريجو كلية نظم المعلومات.

15. خريجو كلية الفنون التطبيقية.

16.خريجو كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

17. خريجو كلية سياحة وفنادق.

18. خريجو كلية التربية الرياضية.

19. خريجو كلية العلوم.

20. الحاصلون على ليسانس حقوق.

شروط الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2022

وضعت وزارة الداخلية شروطا لقبول الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2022، الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الشرطة، وهي كما يلي:

1. يجب أن يكون المتقدم للالتحاق بالكلية يحمل ووالديه الجنسية المصرية، ولا يمكن لغير المصريين التقديم لكلية الشرطة.

2. تمنع وزارة الداخلية قبول من يتقدم للكلية ويرغب في الزواج أثناء الدراسة بها.

3. يجب أن يتمتع المتقدم باللياقة البدنية وتكون صحته جيدة وأن يتخطى الاختبارات.

4. تشترط الوزارة قبول المتقدمين محمودى السيرة والسمعة الطيبة.

5. يجب ألا تزيد سن الطالب على 22 عاما يتمها في أكتوبر المقبل.

6. يجب أن يكون طول المتقدم أو المتقدمة 170 و165 للذكور كحد أدنى.