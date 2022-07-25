كلية الشرطة للبنات 2022.. تعرف على التخصصات المطلوبة وشروط الالتحاق

تزايدت عمليات البحث عن التخصصات وموعد تقديم البنات لكلية الشرطة 2022، وذلك عبر المحرك العالمي «جوجل» خاصة بعد إعلان وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالعام الدراسي القادم 2022 - 2023 من طلاب الشهادة الثانوية العامة، وما يعادلها والأزهرية، والخريجين.

وتستعرض «الوطن»، التخصصات وموعد التقديم في كلية الشرطة للبنات 2022، وفق بيان وزارة الداخلية الرسمي، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، والتي جاءت كالآتي:

تخصصات كليات الشرطة للبنات

وأتاحت أكاديمة الشرطة، للفتيات الالتحاق هذا العام من حملة المؤهلات العليا، وهي: كلية الحقوق، وخريجات التربية الرياضية، الحاصلات على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه.

موعد التقديم لكلية الشرطة للبنات

ويمكن للراغبات التقديم لأكاديمية الشرطة للبنات، حسب المؤهل الدراسي وجاءت كالتالي:

- الحاصلات على شهادة الثانوية العامة للعام الماضي والجاري، بداية من يوم الإثنين 1 أغسطس المقبل وحتى الخميس 18 من نفس الشهر.

- طالبات الشهادة الثانوية 2022 الدور الثاني، وحاملات شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، يمكنهم التقديم بدءً من الخميس 4 أغسطس وحتى الأربعاء 31 من نفس الشهر، مع ضرورة تقديم أصل شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية.

- الحاصلات على درجة الليسانس من كلية الحقوق العام السابق 2021، يبدأ من الأول من أغسطس وحتى 18 من نفس الشهر.

- الحاصلين على شهادات كليات الحقوق ذكور وإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية إناث للعام الحالي 2022، والحاصلين على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه، سيكون بدءً من الإثنين 15 أغسطس المقبل وحتى 15 سبتمبر المقبل.

التقديم لكلية الشرطة بنات

وسيكون التقديم لكلية الشرطة لهذا العام لأول مرة من خلال موقع وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت وسيتم فتح تبويب خاص للتقديم في وقتها.

شروط التقديم لكلية الشرطة بنات

وبحسب الشروط المعلنة للطالبات الحاصلات على مؤهل عالٍ جاءت كالآتي:

- مصرية الجنسية ومن أبويين مصريين على غير طريق التجنس.

- حسنة السيرة السمعة.

- ألا تكون قد سبق الحكم عليها بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.

- ألا تكون قد سبق فصلها من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

- استيفاء شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وهي: «لا يقل الطول عن 170 سم للإناث، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين، وأن تكون المتقدمة قد حصلت على نسبة أعلى من 40% من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية، اجتياز الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة، وألا يكون قد مضى على حصولها على المؤهل الجامعي أكثر من عامين ميلاديين، وألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بالقسم عن 28 عاما للحاصلات على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 سنة للحاصلات على درجة الماجستير و35 سنة للدكتوراه أو ما يعادلها».