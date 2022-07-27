بعد جدل أغنية للي.. خبير: عقوبة سرقة الأشعار والألحان تصل للحبس

أثارت أغنية «للي» في الأيام الأخيرة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ما حذف موقع الفيديوهات «يوتيوب» الأغنية التي جمعت لأول مرة الكينج محمد منير، والفنان أكرم حسني مؤلف الأغنية وملحنها في عمل واحد.

سرقة ألحان الأغاني

وجاءت هذه الضجة بعد مطالبة الملحن الشاب محمود المنسي بوقف الأغنية، واتهم أكرم حسنى بسرقة لحن أغنيته «ولد الهلالية»، ليرد الأخير على هذه الاتهامات بالنفي مؤكدًا أن اللحن عبارة عن تيمة فلكلورية صعيدية.

وحذف موقع «اليوتيوب» من قبل أغنية «بنت الجيران» لحسن شاكوش وعمر كمال، بعد ما قدمت الشركة المنتجة لأغنية «حاجة مستخبية» التي يقوم بغنائها الفنان محمد حماقي، بلاغا بعد ما أثبت سرقة اللحن الأصلي.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، لـ«الوطن»، إن سرقة واقتباس وتشابه كلمات اختلف عليها الموسيقيون في وصف الوضع الحالي للأزمات داخل الوسط الموسيقي، إلا أنها في النهاية عبارة عن حماية للملكية الفكرية، ولها عقوبات مقررة في القانون المصري.

قانوني: عقوبة سرقة الملكية الفكرية غرامة 10 آلاف جنيه

وأوضح أستاذ القانون الجنائي أن العقوبات المقررة في سرقة الملكية الفكرية، طبقًا للمادة رقم 181 من قانون حماية حقوق الملكية، هي أنه يُعاقب السارق بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ثبت تقليد أحد الأعمال المصنوعة وعرضها باسمه مضيفًا، أن المُتضرر من السرقة يحق له حذف العمل المسروق، ومنعه من النشر.

وأكد "سعداوي" أننا اليوم في عصر منفتح بسبب وسائل التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، لذلك لا نتفاجأ حينما تحدث هذه السرقات، وينبغي أن يتم وضع حدود وضوابط لهذه السرقات في المحتوى الموسيقي حتى لا تصبح منتشرة في السوق، ويتم أخذها على أنها اقتباسات موسيقية.