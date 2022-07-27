أكرم حسني: لحن «للي» من الفلكلور وغير محمي بقانون الملكية الفكرية

رد الفنان أكرم حسني على اتهامه بسرقة لحن أغنية «للي» من المطرب محمود المنسي، مؤكدًا أنه عند توجيه الاتهام له دخل على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» واستمع لأغنيته «ولد الهلالية» من كلمات أحمد جمال مدني وألحان سيد طه، رغم أن اللحن هو لحن فلكور، مضيفًا: «من حق أي حد يكتب اسمه عليه لكن الكلمات هي كلمات أحمد سيد طه وعندما استمعت للفيديو شعرت أني سمعت الكلام ده قبل كده».

وعرضت الإعلامية مقطعين من أغنية ولد الهلالية وأغنية للّي قائلة «فيه تشابه»: ليرد حسني قائلاً: «طبيعي يبقى فيه تشابه لأنه فلكور صعيدي والمشكلة عندي أنه قال إنه صاحب اللحن الأصلي رغم أن الفلكلور غير محمي بقانون حماية الملكية الفكرية كونه تراثاً شعبياً وهو حق الشعب وأي حد يقدر يستخدمه وأنا عادة في شغلي بلجأ لجمعية المؤلفين عشان آخد تصريح ومن خلال المحامي لكن الفلكلور المتوارث لا يخضع لذلك وأنا أخدته بتصرف».

كتبت إنها ألحاني عشان لازم يتكتب ملحن على الأغنية

ورد أكرم حسني على سؤال الإعلامية لميس الحديدي لماذا لم يكتب لحماية نفسه أنه «فلكلور صعيدي منقول بتصرف»، أجاب قائلاً: «الإجابة في سؤالك طالما متوارث خلاص لو كتبت خير وبركة ولو مكتبتش لا أقع تحت طائلة القانون» وقاطعته الحديدي: «بس إنت قلت إنها ألحانك؟» ليجيب: «عشان لازم يتكتب ملحن على الأغنية».

اللحن استخدم في فيلم وأغنية

وأكد أكرم حسني أن مودي الإمام مثلاً استخدم اللحن نفسه في فيلم «سمع هس» للفنان أحمد علي وكتب أنها ألحانه وكذلك بليغ حمدي في «سواح»، مضيفًا: «كل ذلك فلكلور وهو عبارة عن تيم شعبية من كثر تواراثها أصبحت ملكاً للشعب ما تحميه الملكية الفكرية هي الأفكار والألحان المسجلة باسم شخص».