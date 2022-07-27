موزع أغنية «للي»: فلكلور شعبي.. غنتها خضرة محمد خضر من 60 سنة

علق أمير محروس موزع أغنية «للي»، أنَّ محمد منير كان يعرف إن لحن أغنية للي من الفلكلور الشعبي التراثي، مضيفًا أنَّه لا يستطيع أي أحد غناءها مثل الكينج، مبينًا أنَّ الأخير هاتفه في شهر رمضان الماضي وطالبه بتوزيع الأغنية.

الفلكلور ملك الشعب زي الأهرامات

وأوضح «محروس»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، أنَّ الأغنية حققت نجاحًا خلال أيام قليلة، مهنئًا الفنان أكرم حسني «ببارك لـ أكرم حسني والكينج واللي حصل ده حاجة بسيطة، لازم الناس تتسوعب إن الفلكلور ملك للشعب كله زي الأهرامات، الفلكلور مش بتاع حد».

خضرة محمد خضر قدمت الأغنية نفسها قبل 60 سنة

وكشف «محروس» أنَّه قدم بنفسه «ماستر» أغنية «ولد الهلالية» لـ محمود المنسي، مضيفًا: «الجملة اللحنية واحدة ولكن الكينج محمد منير غناها من مفتاح k، وهو نقطة معينة في السلم الموسيقي، والمنسي غناها من مفتاح تاني، ونفس الجملة غنتها خضرة محمد خضر من 60 سنة ونزلها محمود المنسي باسم تاني وهو ولد الهلالية».

وأكد أن اليوتيوب لا يعرف مسألة الفلكلور «اليويتوب مبيعرفش أبوه الي بيصحى من النوم الاول يحكم البلد .. الاتنين أصدقائي وحاولت إقناع محمود المنسي للصلح ولكنه لم يوافق في مكالمة هاتفية واثبت له بكل الطرق أنه فلكلور».