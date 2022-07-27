مُعلمة تتهم شابًا بالتحرش بطفلتها في العجوزة.. «عندها 3 سنين»

اتهمت مدرسة شابًا بالتحرش بابنتها البالغة من العمر 3 سنوات، في أثناء تواجدها في سنتر تعليمي تعمل فيه في شارع شهاب بالعجوزة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتبين أنه يعاني من تأخر عقلي.

مخزن بدون ترخيص

كما تم ضبط شقيقته لاتهامها بإدارة مخزن بدون ترخيص، وتحويله إلى سنتر تعليمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغًا من سيدة تبلغ من العمر 33 سنة، مدرسة لغة فرنسية بسنتر تعليمي بشارع شهاب دائرة القسم، ذكرت فيه قيام شقيق مالكة المركز بالتحرش بابنتها البالغة من العمر 3 سنوات.

تأخر عقلي

وتم ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه يعاني من تأخر عقلي، كما تم ضبط شقيقته لإدارتها مخزن بدون ترخيص وتحويله إلى سنتر تعليمي، جرى إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء علاء فتحى، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.