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حكاية جريمة بدأت بخناقة بين طالبين داخل سنتر دروس.. واحد مات والتاني مسجون

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
01:00 ص | الإثنين 25 يوليو 2022
جثة أرشيفية

جثة أرشيفية

مشادة تطورت إلى مشاجرة بين طالبين داخل سنتر للدروس الخصوصية بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، ولكن هذه المرة لم تنته كما هو معتاد بتدخل المدرس أو الطلاب وإنهاء الخلاف، فخلال دقائق معدودة زادت حدة المشاجرة ليدفع أحدهما الآخر على الأرض فترتطم رأسه بقطعة خشبية ويلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

الحكم على متهم بالمؤبد وآخر بالبراءة 

الواقعة المأساوية شهدها مركز أبو كبير شمال الشرقية، سببت صدمة للطلاب وأهالي الشرقية، الذين تناقلوا خبر الواقعة وسط مشاعر الحزن لتبدأ الأجهزة الأمنية بمباشرة الواقعة وتحال إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارا بمعاقبة الطالب مرتكب الواقعة بالمؤبد، ومعاقبة آخر بالسجن المؤبد قبل أن يعيد إجراءات القضية ويصدر حكما لصالحه بالبراءة، مساء أمس، لتسدل المحكمة الستار على واقعة هزت أحداثها أرجاء المحافظة.

بلاغ بوفاة طالب في مشاجرة داخل سنتر 

الأجهزة الأمنية بالشرقية كانت تلقت بلاغا بوفاة «عمار. م. ز» 18 عاما مقيم بعزبة نابعة لقرية البلاسي بمركز فاقوس إثر الاعتداء عليه بالضرب من قبل زميله «خالد. ص» 18 عاما مقيم بقرية كفر العلماء التابعة لدائرة بمركز فاقوس وشاب آخر. وألقت الشرطة القبض على الأول وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

التحقيقات تكشف سبب الواقعة 

وكشفت التحقيقات عن وقوع المشاجرة بسبب نقاش حاد حول إحدى المواد الدراسية بين الطالبين ومحاولة إثبات المتهم أنه متفوق أكثر من المجني عليه، خاصة أنه كان يشعر بالغيرة منه ما أدى لتفاقم الموقف واندلاع المشاجرة التي انتهت بمقتل أحدهما والآخر يواجه مصيره خلف القضبان.

يذكر أن جموعا غفيرة من أهالي فاقوس شاركوا في تشييع جنازة الطالب الراحل مؤكدين أنه كان يتصف بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق.

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