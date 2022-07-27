أمريكا ترد على تهديدات الصين بنشر تعزيزات عسكرية في المحيط الهادئ

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أنها ستنشر تعزيزات عسكرية بالمحيط الهادئ، استعدادا لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسي بيلوسي، لتايوان، وفقا لما نقلته قناة «العربية» عن وكالة أسوشيتد برس.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، قد حذر من الصين ستتخذ إجراءات حازمة، إذا مضت بيلوسي، قدما في زيارتها، قائلا: «أمريكا ستكون مسؤولة عن كل العواقب الوخيمة».

الصين تلمح بالرد العسكري

ألمح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، إلى إمكانية الرد العسكري، في الوقت الذي قال فيه الكولونيل تان كيفي: «إذا أصر الجانب الأمريكي على المضي قدمًا في مخططه، فإن الجيش الصيني لن يقف مكتوف الأيدي، وسيتخذ إجراءات قوية، لإحباط أي تدخل خارجي ومحاولات انفصالية، من أجل استقلال تايوان»، بحسب «بي بي سي»، وصحيفة «تشاينا ديلي».

الصين ترى تايوان مقاطعة انفصالية

يثير الاقتراب من تايبيه، غضب الصين، إذ ترى تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، أنها مقاطعة انفصالية، يجب أن تصبح جزءًا من البلاد، ولم تستبعد بكين احتمالية استخدام القوة لتحقيق ذلك.

وستكون رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، المسؤول الأمريكي الثاني، بعد نائب الرئيس، الذي يعلن سفره إلى الجزيرة منذ عام 1997، حال المضي قدما في الزيارة.