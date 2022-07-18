«الدفاع الصينية»: أي تقويض للسلام في تايوان سيكون مسؤولية واشنطن

قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الاثنين، إن أي تقويض للسلام في تايوان سيكون مسؤولية واشنطن، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

وفد أمريكي لزيارة تايوان

ويترأس وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر وفدًا أمريكيًا مكونًا من 3 أعضاء من مؤسسة فكرية لزيارة تايوان من الاثنين إلى الخميس، حسبما أعلنت وزارة الخارجية «MOFA».

ويشار إلى أن «إسبر»، الذي شغل منصب وزير الدفاع الأمريكي في الفترة من 2019 إلى 2020 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، ينضم إليه باري بافيل، نائب الرئيس الأول ومدير المجلس الأطلسي وستيفانو ستيفانيني، الممثل الدائم السابق لإيطاليا لدى الناتو، وهو حاليًا زميل أقدم غير مقيم من مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة.