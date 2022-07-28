درجات الحرارة اليوم الخميس 28-7-2022 في مصر.. شبورة وتحذير من الأرصاد

أصدرَت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليًا بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 28 يوليو على كل المدن والمحافظات بمختلف مناطق الجمهورية، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة، إذ وجه الخبراء تحذيرًا للمواطنين بشأن التعرض المباشر لأشعة الشمس حيث يزيد ذلك من الإحساس بحرارة الجو.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم، قال خبراء الأرصاد، إنَّه يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون معتدل الحرارة ليلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

ومن المتوقع ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا مما يزيد من الإحساس بالحرارة عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، كما أشار خبراء الأرصاد إلى وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة اليوم

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، التي جاءت كما يلي:

القاهرة 36 - 24

الإسكندرية 32 - 25

وادي النطرون 35 - 24

طنطا 35 - 25

شبين الكوم 36 - 24

دمنهور 35 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 30 - 22

السلوم 32 - 24

سيوة 38 - 22

بورسعيد 32 - 25

دمياط 33 - 25

الزقازيق 36 - 24

المنصورة 36 - 25

الإسماعيلية 37 - 23

السويس 36 - 23

العريش 33 - 24

رفح 330 - 25

رأس سدر 33 - 26

نخل 38 - 160

نويبع 37 - 27

طابا 36 - 27

كاترين 33 - 19

الطور 36 - 24

شرم الشيخ 38 - 27

الغردقة 39 - 28

مرسى علم 37 - 28

الفيوم 36 - 24

بني سويف 37 - 24

المنيا 38 - 24

أسيوط 40 - 24

سوهاج 39 - 25

قنا 41 - 25

الأقصر 42 - 26

أسوان 43 - 28

إدفو 43 - 28

أبو سمبل 41 - 27

الوادي الجديد 42 - 22

شلاتين 37 - 26

أبو رماد 36 - 27

حلايب 34 - 26

رأس حدربة 35 - 26