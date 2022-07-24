حالة الطقس غدا الاثنين 25-7-2022 في مصر

كشفت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين الموافق 25 يوليو الجاري، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث حذرت الأرصاد، من وجود ارتفاع في درجات الحرارة، بسبب عدة عناصر مختلفة.

أسباب ارتفاع درجات الحرارة في طقس الغد

وأوضحت الأرصاد أسباب ارتفاع درجات الحرارة، التي تتأثر بها البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري، وفي حالة الطقس غد الاثنين وهي كالآتي:

- استمرار امتداد تأثير منخفض الهند الموسمي شديد الحرارة.

- وجود كتلة هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا على سطح البحر المتوسط تعمل على ارتفاع نسبة الرطوبة.

- رياح شمال غربية حارة قادمة من الصحراء الغربية للبلاد.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن هذه العناصر الثلاثة، جعلت جميع مدن ومحافظات الجمهورية بداية من القاهرة، وصولا حتى جنوب البلاد، تشهد طقسا شديد الحرارة، والرطوبة على محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد، ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وطقسا حارا رطبا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، في حين تنخفض درجات الحرارة بين 8-10 درجات مع بداية ساعات المساء، حيث يسود طقس معتدل ولطيف ليلا.

وحذرت الأرصاد من وجود ارتفاع في نسب الرطوبة على السواحل الشمالية وصولا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك على مدار ساعات اليوم، في حين تخف حدة الرطوبة خلال ساعات المساء، بسبب نشاط الرياح الذي يعمل على تليف حرارة الطقس.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين الموافق 25 يوليو على معظم المدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.