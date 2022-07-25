حالة الطقس غدا الثلاثاء 26-7-2022 في مصر.. ارتفاع جديد بدرجات الحرارة

أصدرت الأرصاد الجوية، منذ قليل بيانها، بشأن حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 26 يوليو الجاري، فضلا عن درجات الحرارة وحالة البحرين الأحمر والمتوسط، محذرة من وجود ارتفاع في درجات الحرارة، بسبب عدة عناصر مختلفة من بينها الرطوبة المرتفعة.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وكشفت خبراء الأرصاد عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، إذ تشهد البلاد درجات حرارة مرتفعة وطقس رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

وأرجعت الهيئة أسباب ارتفاع درجات الحرارة التي تتأثر بها البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري، أنه بسبب استمرار امتداد تأثير منخفض الهند الموسمي شديد الحرارة، ووجود كتلة هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا على سطح البحر المتوسط تعمل على ارتفاع نسبة الرطوبة، فضلا عن رياح شمال غربية حارة قادمة من الصحراء الغربية للبلاد.

ارتفاع نسب الرطوبة

كما حذرت الأرصاد من ارتفاع في نسب الرطوبة على السواحل الشمالية وصولا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك على مدار ساعات اليوم، في حين تخف حدة الرطوبة خلال ساعات المساء، بسبب نشاط الرياح الذي يعمل على تليف حرارة الطقس.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022 على معظم المدن والمحافظات، لتسجل العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 والمحسوسة 38، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

أما عن درجات الحرارة العظمى في شمال الصعيد فتصل لـ 38 والمحسوسة 41، وفي جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.