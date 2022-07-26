حالة الطقس غدا الأربعاء 27-7-2022 في مصر.. استمرار الحرارة الشديدة

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل بيانها، بشأن حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 27 يوليو الجاري، فضلا عن درجات الحرارة، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط، منوهة بوجود نشاط رياح أحيانا، وتحديدا خلال ساعات المساء على بعض المناطق.

حالة الطقس غدا الأربعاء

كشف خبراء الأرصاد، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، مع استمرار الطقس شديد الحرارة، رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

ولفتت الهيئة، إلى وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا، تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

حالة البحرين غدا

وعن البحر المتوسط، تكون حالة الطقس به خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1 و1.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة للبحر الأحمر يكون خفيف لمعتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

من جهتها، كانت أرجعت الهيئة أسباب ارتفاع درجات الحرارة التي تتأثر بها البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري، أنه بسبب استمرار امتداد تأثير منخفض الهند الموسمي شديد الحرارة، ووجود كتلة هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا على سطح البحر المتوسط تعمل على ارتفاع نسبة الرطوبة، فضلا عن رياح شمال غربية حارة قادمة من الصحراء الغربية للبلاد.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022 على معظم المدن والمحافظات، لتسجل العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 والمحسوسة 38، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

أما عن درجات الحرارة العظمى في شمال الصعيد فتصل لـ 38 والمحسوسة 40، وفي جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.