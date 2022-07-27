مطربون واجهوا أزمات صحية كادت تبعدهم عن الغناء.. آخرهم جورج وسوف

كشف الفنان جورج وسوف، تفاصيل حالته الصحية بعد خضوعه لعملية استئصال لحمية في الأوتار الصوتية، بأحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، موضحا أنّ العملية الجراحية التي خضع لها كانت ناجحة، وذلك في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، كما أكد أنّه يستعد للقاء الجمهور من جديد في حفل بالأردن يوم 8 أغسطس المقبل.

وسبق جورج وسوف عدد كبير من الفنانين الذين واجهوا مشاكل صحية في الأحبال الصوتية، والتي كادت أن تؤثر على مسيرتهم الفنية، حيث تعرض الفنان تامر حسني لإلتهاب حاد في الأحبال الصوتية بسبب إجهاد شديد، وهو ما تطالب نقله إلى المستشفى في 2018، وتوجه بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم منعه من الكلام والغناء لمدة شهر قبل أن يتعافى ويعود إلى الساحة الفنية مرة أخرى.

عصام كاريكا ولطيفة يتوقفان عن الغناء بسبب تضرر الأحبال الصوتية

وفي 2019، خضع الفنان عصام كاريكا لعملية جراحية في الأحبال الصوتية، بعد ظهور نتوءات بسبب تعرضه لإجهاد شديد، وتوقف عن الغناء فترة بسبب العملية قبل أن يعود لنشاطه مرة أخرى، كما تعرضت الفنانة التونسية لطيفة لوعكة صحية منعتها عن الكلام والغناء لفترة طويلة، وفقا لما أعلنته في تدوينة عبر حسابها على فيس بوك، وقالت إنها تعرضت لالتهاب حاد في الحنجرة والأذنين تسبب في عدم قدرتها على الكلام لمدة 15 يوما، قبل أن تتجه إلى سويسرا لمراجعة الأطباء في حالتها الصحية، وكشفت أن الطبيب طلب منها عدم إجهاد صوتها لمدة شهر.

«شق حنجري» ينقذ أبو الليف من الاعتزال

وتعرض الفنان أبو الليف لأزمة كادت تنهي مسيرته الغنائية عام 2016، حيث خضع لعملية «شق حنجري» قال إنّها انقذته من الاعتزال، حيث تسبب دخول عدد من الأنابيب أثناء تركيب جهاز التنفس الصناعي إلى تضرر الأحبال الصوتية، وبعد التعافي قدّم عددا من الأغنيات الجديدة.

كما غابت الفنانة سوما عن الساحة الفنية لفترة طويلة اقتربت من عامين، حيث قالت إنّها تعرضت لأزمة صحية تسببت في تدهور حالة صوتها، وخضعت لعملية جراحية لتتمكن من الغناء مرة أخرى، وكشفت فصول أزمتها الصحية في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، قائلة: «الدكتور قالي لو وقفتي على دماغك مش هتعرفي تغني إلا لو عملتي عملية»، ما دفعها للخضوع لجراحة في الأحبال الصوتية، وكانت لا تتحدث على مدار شهر ونصف الشهر بناء على تعليمات الأطباء.