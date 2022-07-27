نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس.. درجاتك كاملة فور ظهورها

حالة قلق جماعية في أغلب البيوت المصرية، بسبب انتظار نتيجة الثانوية العامة 2022، المقرر إعلانها مع بداية شهر أغسطس المقبل، لذا يتردد أولياء الأمور والطلاب بكثرة على محركات البحث، للحصول على أسهل رابط للنتيجة، للرغبة في معرفتها في أسرع وقت، استعدادا لبدء مرحلة التقديم في الكليات والمعاهد، التي يأملوا دخولها، إذ تفتح أبواب التقديم في كليات ومعاهد المرحلة الأولى فور ظهور النتيجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

تستعرض بوابة «الوطن»، في إطار خدماتها التي تقدمها بشكل مستمر للأسر المصرية وطلاب الثانوية العامة في الشعبتين العلمي والأدبي، طريقة الحصول على النتيجة من خلال التسجيل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022، التي تقدمه الجريدة للطلاب، باتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الاسم الرباعي.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- اختيار الشعبة الخاصة بالطالب «علمي - أدبي».

- تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

- وضع البريد الإلكتروني.

- كتابة رقم التليفون.

وفور اكتمال التسجيل، ستصلك النتيجة بعد اعتمادها مباشرة من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، على أن تبدأ التظلمات، بعد 15 يوم من إعلان النتيجة.

أبرز الكليات والمعاهد

بعد استعراض أسرع طريقة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، نوضح أبرز الكليات المتوفرة لشعبة العلمي، وهي كليات الطب: «الطب البشري - الصيدلة - الطب البيطري - علوم - علوم أرض - تمريض - علاج طبيعي - الإعاقة والتأهيل»، أما علمي رياضة فتتوفر لهم كليات: «الهندسة - حاسبات ومعلومات - الذكاء الأصطناعي».

وأبزر الكليات المتاحة لشعبة الأدبي: «كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - كلية الألسن - كلية الإعلام - كلية الآثار - كلية الإعاقة والتأهيل - كلية التربية - كلية الفنون الجميلة - كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات».

وتوجد بعض المعاهد المميزة لطلاب الثانوية العامة، وهي: «المعهد العالي للهندسة - المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا - معهد فني صحي - معهد الشروق».