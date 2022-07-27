برلماني: قرارات الرئيس تساعد المواطنين على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية

طالب النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، الحكومة بسرعة تنفيذ توجيهات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص إجراءات تعزيز الحماية الاجتماعية، للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والبسطاء.

قرارات الرئيس السيسي

وأضاف «عثمان» في بيان له اليوم، أنّ قرارات الرئيس السيسي جاءت شاملة وعلى أكثر من مستوى لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، بقرارات فاعلة تستفيد منها ملايين الأسر المصرية، حيث سيكون له بالغ الأثر في الحد من المعاناة التي يواجهها المواطنين من محدودي الدخل، جراء موجة التضخم العالمي وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إضافة مليون أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة، بحث يصل جملة المستفيدين 20 مليون فرد داخل المنظومة، وصرف معاشات استثنائية لعدد من الفئات، تحرك هائل من جانب القيادة السياسية لمساعدة ملايين الأسر والتخفيف من الأعباء المعيشية عليها.

قرارات الحماية الاجتماعية

وأكد نائب الإسكندرية أن شمول قرارات الحماية الاجتماعية، ومنها صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر مقبلة، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش أقل من 2500 جنيه، وكذلك العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون علي رواتب أقل من 2700 جنيه شهريا، إجراءات هامة وحيوية وتجعل من السهولة على الأسر الأولى بالرعاية التكيف مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتؤكد على توسيع مظلة الدولة.

وكان قد أصدر الرئيس السيسي، مساء أمس، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مجموعة من القرارات الهامة التي قوبلت بترحيب وصدى واسع بالشارع المصري.