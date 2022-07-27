خبير اقتصادي: قرارات «الرئيس» تعكس إدراكه لحالة المواطن الاقتصادية

جاءت حزمة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بدعم نقدي للمواطنين البالغين سن المعاش ودخلهم أقل من 2500 جنيه والعاملين في الدولة وكانت مرتباتهم أقل من 2700 جنيه، وكذلك زيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

الدعم النقدي المباشر للمواطنين

وقال الدكتور محمد أنيس عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إنه بشكل عام تعمل الدولة في الوقت الحالي على اتخاذ الدعم النقدي المباشر للمواطنين في شكل نقود، وذلك لتقديم الدعم لمستحقيه وليس لغير المستحق.

وأضاف أنيس في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن الدولة اتجهت لاستبدال الدعم على بعض السلع التي لا يستفيد منها مستحق الدعم فعلا وتوجيه هذا الدعم بشكل مباشر إلى المواطنين الأحق والأولى به.

زيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بزيادة أعداد المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وتخصيص منحة لمدة 6 أشهر للموظفين العاملين بالدولة الذين تقل رواتبهم عن 2700 جنيه، وأصحاب المعاشات التي تنخفض قيمة معاشاتهم عن 2500 جنيه، تأتي في صالح المواطن لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم كله.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أن القرارات التي أوصى بها الرئيس، ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية التي تتماشى مع مفهوم وفكر الدولة اتجاه الجمهورية الجديدة، وهو ما يوضح زيادة إدراك الحكومة لحالة المواطنين الاقتصادية.

ولفت إلى أنه حتى الآن هناك توترات في الأوضاع الاقتصادية العالمية وغير معلوم موعد انتهاء هذه الأزمة، حيث أن الازمات الاقتصادية العالمية تكون غير محددة بمدة والحكومة في الوقت الحالي تحاول التعامل مع الأزمة بكل ما تستطيع من خلال زيادة الانفاق وتحقيق أقصى قدر من الحماية المجتمعية.