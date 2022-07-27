نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس.. التصحيح ينتهي خلال أيام

حالة من الانتظار والترقب بين طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور، بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس، وموعد اعتمادها وإعلانها رسميا، ومؤشرات النتيجة ونسبة النجاح، وذلك بعد تصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنّه سيتم إعلان النتيجة في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، من تصحيح جميع المواد في امتحانات الثانوية العامة 2022، نهاية الأسبوع الحالي، وبدء عملية رصد وتجميع الدرجات استعدادا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه جرى الانتهاء من تصحيح معظم المواد في امتحانات الثانوية، وسيتم الانتهاء من تصحيح باقي المواد نهاية الأسبوع، مؤكدة أنّ التصحيح يتم الكترونياً ولا مجال لوجود أي خطأ في النتيجة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ عمليات الرصد وتجميع الدرجات ستبدأ بعد الانتهاء من التصحيح وستتم بدقة، ويتم مراجعة الدرجات والنتيجة أكثر من مرة قبل اعلانها حتي يحصل كل طالب علي حقة كاملاً.

نتيجة الثانوية العامة 2022 ..المجاميع نفس العام الماضي

وأشار المصدر، إلى أنّ متوسط المجاميع سيكون كالعام الماضي، ولن تظهر نسبة 100% وأكثر، موضحا أنّ ما يتم تداوله من مؤشرات أو نسب نجاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة.

وتقدم «الوطن» خدمة لطلاب الثانوية العامة لمساعدتهم في الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، فور اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل سريع من خلال تسجيل البيانات الأساسية للطلاب عبر موقع الوطن لتصلك النتيجة فور اعتمادها مباشرة.