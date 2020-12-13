حنان ماضي تحيي حفل مهرجان "ألوان" في دورته السابعة بشرم الشيخ

تحيي المطربة حنان ماضي، حفل مهرجان "ألوان" الدولي في دورته السابعة، والمقرر انطلاق فعالياته خلال الفترة من 20 إلى 23 ديسمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.

وقال أشرف إبراهيم، رئيس المهرجان، إن إدارة المهرجان قررت تكريم مجموعة من الشخصيات العامة، ورجال الصناعة والفن، منهم الفنانة منال سلامة، المقرر أن تقوم بتقديم فعاليات المهرجان، والفنانة سلوى محمد على، والفنان خالد سرحان، عن مجمل أعمالهم ودعمهم للسياحة والصناعة المصرية والعربية.

وأضاف رئيس المهرجان، اليوم الأحد، أنه سيجري تكريم وزير التجارة والصناعة الليبي والوفد المشارك من دولة ليبيا كضيف شرف، وأيضًا الوفود المشاركة من الدول العربية السعودية، والعراق، وسوريا، ولبنان، كما يشهد الحفل تقديم استعراضات غنائية والقاء الشعر تقدمه مجموعة من المواهب الشابة.

وأوضح أنه سيجري طرح نموذج رائع لأحد أهم وأحدث أنماط الترويج الصناعي والسياحي لمصر ضمن فعاليات المهرجان، وإهداء جدارية من المهرجان لمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء.

وتابع "إبراهيم" بأن فعاليات المهرجان تتضمن الرسم الجرافيكي لتزيين ورسم الشوارع والميادين بشرم الشيخ خلال فترة المهرجان، فضلًا عن تنظيم حفل للألوان من خلال إلقاء مساحيق الألوان على بعضهم البعض، والرسم على وجوه الأطفال بالألوان المبهجة الطبيعية صديقه البيئة.

وقال رئيس المهرجان، إن المهرجان سيشهد تنظيم عدد من الندوات العلمية، إضافة إلى إقامة معرض على هامش المهرجان، بهدف التعرف على أخر المستجدات في تقنيات صناعة الدهانات والديكور على مستوى العالم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية .

يذكر أن مهرجان "ألوان" الدولي بشرم الشيخ، في دورته السابعة، يعد ملتقى الدهانات العربية والأفريقية، ويشارك فيه 700 شخصية عامة من قيادات الشركات والغرف التجارية العربية والإفريقية، ورجال المال والأعمال وكبار الشخصيات من العاملين والمهتمين بقطاع الدهانات والديكور.