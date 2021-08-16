وفاة والد الفنانة حنان ماضي بعد صراع مع المرض

توفى منذ قليل، محمد ماضي والد الفنانة القديرة حنان ماضي، بعد صراع طويل مع المرض.

حنان ماضي تعلن وفاة والدها عبر فيس بوك

حنان ماضي أعلنت خبر وفاة والدها اليوم، وطالبت بالدعاء له، وقراءة الفاتحة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

حنان ماضي: إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل والدي العزيز محمد ماضي إلى رحمة الله

كتبت حنان عبر صفحتها: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل والدي العزيز محمد ماضي إلى رحمة الله.. أسألكم الفاتحة».

جدير بالذكر، أن حنان ماضي كانت طرحت مؤخرا أغنية بعنوان «رمانك حداق»، وهي آخر أعمال الشاعر الراحل حسن رياض، وألحان الملحن البورسعيدي على يوسف، ووزعها موسيقيا الموزع الموسيقي زناتى العمل عليها، وميكس وماستر جورج يعقوب.