توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة: شبورة ورطوبة وتحذيرات للمواطنين

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا بتفاصيل حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة، ودرجات الحرارة المتوقعة وأبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وأشار خبراء الأرصاد إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس حارا رطبا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطب في مختلف الأنحاء.

وترتفع نسب الرطوبة نهارا مما يزيد من الإحساس بالحرارة عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وكشف خبراء هيئة الأرصاد، عن وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وحذر الخبراء المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس حيث يزيد ذلك من الإحساس بحرارة الجو وفق وصفهم.

درجات الحرارة الخميس 28 يوليو 2022

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- محافظات شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 40.

- محافظات جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة الجمعة 29 يوليو 2022

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- السواحل الشمالية الشرقية والغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 46.

درجات الحرارة السبت 30 يوليو 2022

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.