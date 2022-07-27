حالة الطقس غدا الخميس 28-7-2022 في مصر.. وتحذير مهم من «الأرصاد»

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار استقرار الأحوال الجوية موضحين تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس الموافق 28 يوليو 2022.

حالة الطقس غدا الخميس

ويسود طقس شديد الحرارة وفق خبراء الأرصاد غدا الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على السواحل الشمالية، مائلاً للحرارة رطبًا في مختلف الأنحاء، بينما ترتفع نسب الرطوبة نهارا مما يزيد من الإحساس بالحرارة عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد، في بيانهم الصادر عن الهيئة، وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا، تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وحذر خبراء هيئة الأرصاد المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، إذ يزيد ذلك من الإحساس بحرارة الجو وارتفاع درجات الحرارة.

حالة البحرين غدا

فيما تكون حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1 و1.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة للبحر الأحمر تكون خفيفة لمعتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

وكشف خبراء الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، التي جاءت كما يلي وفق بيان الهيئة:

القاهرة 36 - 24

الإسكندرية 32 - 25

وادي النطرون 35 - 24

طنطا 35 - 25

شبين الكوم 36 - 24

دمنهور 35 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 30 - 22

السلوم 32 - 24

سيوة 38 - 22

بورسعيد 32 - 25

دمياط 33 - 25

الزقازيق 36 - 24

المنصورة 36 - 25

الإسماعيلية 37 - 23

السويس 36 - 23

العريش 33 - 24

رفح 330 - 25

رأس سدر 33 - 26

نخل 38 - 160

نويبع 37 - 27

طابا 36 - 27

كاترين 33 - 19

الطور 36 - 24

شرم الشيخ 38 - 27

الغردقة 39 - 28

مرسى علم 37 - 28

الفيوم 36 - 24

بني سويف 37 - 24

المنيا 38 - 24

أسيوط 40 - 24

سوهاج 39 - 25

قنا 41 - 25

الأقصر 42 - 26

أسوان 43 - 28

إدفو 43 - 28

أبو سمبل 41 - 27

الوادي الجديد 42 - 22

شلاتين 37 - 26

أبو رماد 36 - 27

حلايب 34 - 26

رأس حدربة 35 - 26