5 معلومات عن الدورة الـ79 من فينيسيا السينمائي قبل إطلاقها

أسابيع قليلة تفصل جمهور السينما العالمية عن إطلاق فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان فينيسيا السينمائي، المقامة في الفترة من31 أغسطس حتى 10 سبتمبر المقبل، بمشاركة مجموعة كبيرة من أبرز إنتاجات السينما العالمية في مسابقات المهرجان والبرامج الموازية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الفعاليات التي تقام على هامش المهرجان، وفيما يلي أبرز معلومات عن الدورة الجديدة.

- تشهد الدورة 79 من فينسيا السينمائي، تكريم أيقونة السينما الفرنسية كاترين دينوف بجائزة «الأسد الذهبي» لإنجاز العمر، كما يحصل على نفس الجائزة الكاتب والمخرج الأمريكي بول شريدر.

تكريم كاترين دينوف وبول شريدر بـ«الأسد الذهبي» في فينيسيا

- وقع اختيار إدارة المهرجان على فيلم الرعب الكوميدي «White Noise» تأليف وإخراج نواه باومباخ، المشارك في المسابقة الرسمية، لافتتاح فعاليات المهرجان، وهو مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب دون ديليلو، ومن بطولة آدم درايفر، جريتا جيرويج، رافي كاسيدي وأندريه بنيامين، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في وقت لاحق على منصة «نتفليكس».

- تضم المسابقة الرسمية للمهرجان 23 فيلمًا من مختلف دول العالم، تتنافس على جوائز الأسد الذهبي والفضي، وتترأس لجنة تحكيم المسابقة الممثلة الأمريكية جوليان مور، وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من المخرجة الفرنسية أودري ديوان، الممثلة الإيرانية ليلى حاتمي، المخرج والكاتب الإيطالي ليوناردو دي كوستانزو، الروائي والكاتب الياباني البريطاني كازو إيشيجورو، المخرج وكاتب السيناريو الإسباني رودريجو سوروجوين، بالإضافة إلى المخرج والمنتج الأرجنتيني ماريانو كوهن.

الهموم العربية حاضرة في 4 أفلام بـ فينيسيا السينمائي

- يشارك في مسابقة آفاق الموازية 18 فيلمًا طويلًا ما بين الروائي والتسجيلي، من بينها فيلم «For My Country» الذي يحمل توقيع المخرج الجزائري رشيد حامي، ولكن الفيلم يحمل الجنسية الفرنسية، بالرغم أن أحداث الفيلم تدور حول شاب جزائري يتوفى أثناء خلال طقوس مدرسة فرنسية عسكرية.

- تمثل السينما العربية تواجدا في الدورة الـ79 من فينيسيا السينمائي، في قسم «Horizons Extra»، حيث يشارك فيلما «نزوح» للمخرجة السورية سؤدد كعدان، و«حدائق معلقة» للمخرج العراقي أحمد دراجي في تجربته الإخراجية الطويلة الأولى، وفي قسم أسبوع النقاد، وقع الاختيار على فيلم المخرجة المغربية ياسمين بنكيران «ملكات»، لاختتام فعالياته.