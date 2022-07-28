توجيهات هامة من «التعليم» بشأن ملفات التقديم والتحويل بين المدارس

وجهت عدد من المديريات التعليمية، تعليمات هامة للإدارات التعليمية، بشان بدء تلقي الملفات الخاصة بالتقديم لجميع المراحل الدراسية للعام الدراسي المقبل 2022/2023، وكذلك بدء التحويلات بين المدارس داخل الإدارات، أو من إدارة إلى أخرى.

وقالت المديريات التعليمية، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، إنه لولي الأمر الحرية الكاملة في شراء ملفات الالتحاق، سواء من أي مكتبة خارج المدرسة، أو الوحده المنتجة، أو الجمعية الطلابية، دون إجبار أو توجيه لمكان معين.

عدم مطالبة أولياء الأمور بطوابع البريد

وأضافت المديريات التعليمية، في الخطاب، أنه يرجى التنبيه على جميع مديري المدارس بالالتزام بالآتي، تخفيفا للأعباء على أولياء الأمور:

- عدم مطالبة أولياء الأمور في أثناء التقدم بالملفات، بطوابع البريد، لعدم وجود أي تعليمات تجيز ذلك.

- الدمغات الخاصة بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ونقابة المهن التعليمية وتنميه الموارد، تلصق على طلبات الالتحاق، طبقا للفئات المحددة لكل مرحلة.

- عدم المطالبة بشهادات ميلاد كمبيوتر حديثة بملفات التقديم، لعدم وجود أي تعليمات بذلك.

لولي الأمر الحرية الكاملة في شراء ملفات الالتحاق

- لولي الأمر الحرية الكاملة في شراء ملفات الالتحاق سواء من أي مكتبة خارج المدرسة، أو من الوحده المنتجة أو الجمعية الطلابية، دون إجبار أو توجيه لمكان معين.

- الالتزام بالكتاب الدوري رقم 40 لسنة 2016، الخاص بالتحويلات للطلاب بين المدارس المختلفة على المستويات والمراحل المختلفة كافة؛ إذ أنه ما زال ساري العمل به حتى تاريخه.

- التزام الموجه المالي والإداري المتابع للمدرسة بعمل الدورة التوجيهية في ميعادها، والتأكد من الالتزام بتنفيذ التعليمات، ويجرى التنبيه على جميع اللجان المشكلة لقبول ملفات الالتحاق بجميع المدارس التابعة للإدارة، للالتزام بتلك التعليمات، مع تحملها المسؤولية الكاملة مع مدير المدرسة، حال مخالفة التعليمات، تخفيفا على أولياء الأمور.