التعليم: استمرار فتح باب التقديم لرياض الأطفال بالمدارس التجريبية لـ15 مايو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن استمرار فتح باب التقديم لرياض الأطفال بالمدارس التجريبية لهذا العام 2022- 2023 حتى 15 يوليو 2022، وذلك تلبية لرغبة أولياء الأمور بجانب إمكانية تعديل البيانات لمن يرغب.

رابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال لـ«المدارس الرسمية - الرسمية لغات» 2023/2022، إلكترونيا، عبر بوابة مركز المعلومات، على الموقع الرسمي للوزارة، من هنا.

تسجيل طلب تقدم لرياض الأطفال للمدارس الرسمية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لأولياء أمور الأطفال الراغبين في تسجيل طلب تقدم لرياض الأطفال للمدارس الرسمية، للعام الدراسي 2022-2023، لجميع محافظات الجمهورية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يلزم أن تكون سن المتقدم لرياض الأطفال بالمدارس التجريبية لا يقل عن 4 سنوات في 2022/10/1، والالتزام بالمربع السكني لولي الأمر وليس بناء على مقر عمل.