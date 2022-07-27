التعليم تستثني البطاقة الصحية من أوراق التقديم للصف الأول الابتدائي 2022/23

وجّهت المديريات التعليمية، خطابا للمدارس الابتدائية بشأن التقديم للصف الأول الابتدائي، واستلام ملفات الطلاب المقبولين للعام الدراسي الجديد 2022/2023، والمقرر أن يبدأ 24 سبتمبر المقبل وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي، والمعتمدة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تقديم الصف الأول الابتدائي دون بطاقة صحية

وذكرت المديريات التعليمية في خطابها المرسل، أنّه يتم استلام ملف طلاب الصف الأول الابتدائي المقبولين للعام الدراسي الجديد دون البطاقة الصحية، تيسيرا على ولي الأمر، إذ إنّ البطاقة الصحية مسؤولية ولي الأمر.

التقديم للصف الأول الثانوي

وطالبت المديريات التعليمية، مديري عموم الإدارات التعليمية، بالتنبية على جميع المدارس الابتدائية والثانوية، بعدم طلب شهادة ميلاد حديثة عند التقديم للصف الأول الابتدائي والصف الأول الثانوي في، حال وجود شهادة ميلاد مميكنة داخل الملف، تيسيرا على أولياء الأمور.

الأوراق المطلوبة للصف الأول الثانوي 2023

وحددت المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة للتقدم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل 2022-2023، كما يلي:

- ملف للتقديم للصف الأول الثانوي.

- شهادة نجاح الشهادة الإعدادية.

- عدد 6 صور مقاس 4 * 67.

- عدد 2 صورة بطاقة ولي الأمر «الأب والأم».

- عدد 2 طابع نقابة مهن تعليمية فئة 1 جنيه + طابع دعم وتنمية وتمويل المشروعات التعليمة فئة عشرة جنيهات.

- عدد طوابع 10 جنيهات أي فئة بريد.

- بالنسبة للطالبات طابع دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات يوضع على إقرار عدم الزواج.

- تقديم صورة شهادة وفاة الوالد بالنسبة للطلاب الأيتام.

- الطالب المستفيد من معاش التكافل والكرامة إحضار صورة الفيزا التي يصرف بها الأب أو الأم.

- الطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم إحضار ما يفيد بعمل والده أو والدته بالتربية والتعليم.

- دوسيه بلاستيك يوضع الملف داخله.