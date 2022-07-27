دفاع «طفلة بولاق» ضحية الرصاص: ماتت بـ3 طلقات.. وتوجيه تهمة القتل العمد لمرتكبيها

كشف أحمد أبو حشيش محامي الطفلة «شيماء»، التي عرفت إعلاميا بـ«طفلة بولاق»، التي لقيت مصرعها بطلق ناري في منطقة بولاق الدكرور، عن تفاصيل جديدة فى الواقعة، مشيرًا الى أن النيابة وجهت لمرتكبي الواقعة تهمة القتل العمد.

تلقي الطفلة 3 طلقات نارية أودت بحياتها

وأضاف المحامي خلال حديثه مع «الوطن»، أن التقرير الطبي للطفلة المتوفاة، أوضح أنها مصابة بجرح نافذ من الجهة اليسرى للرأس، وقطع فى أصبع السبابة اليسري، وذلك نتيجة تلقيها 3 طلقات نارية، موضحًا أن تقرير الطب الشرعي لم يصدر حتى الآن، كما أنه سيكشف الكثير عن إصابتها، موضحًا أن جهات التحقيق جددت حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد العرض على قاضي المعارضات.

تلقي الطفلة 3 طلقات نارية

في السياق ذاته، لفت محمود محسن خال المجني عليها، إلى أن «شيماء» خرجت برفقة أخيها، لإحضار الخبز، وفي أثناء خروجها كانت هناك مشاجرة، أسفرت عن تلقي الطفلة لـ3 طلقات نارية، مشيرا إلى أنه تم نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة، الذي رفض استقبالها، وتم توجيه الطفلة لمستشفى أم المصريين.

وتابع خال الضحية لـ«الوطن»، أن والدي الطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة «صم وبكم»، في حالة انهيار تام منذ لحظة الحادث، خاصة والدتها، موضحا أن الطفلة كانت بمثابة كل شيء لهما، نظرا لحالتهما الصحية.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا من الأهالي، يفيد بمقتل طالبة أثناء سيرها في الطريق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ.

أقوال شهود العيان

وبسؤال شهود العيان الذين تصادف تواجدهم بمحيط الواقعة أكدوا أن مشاجرة بين المتهمين كانت السبب وراء مقتل الطالبة بطلقة طائشة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المكان لكشف غموض الواقعة وتم إلقاء القبض على المتهمين الـ8.