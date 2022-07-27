رامي صبري يحتفل بتخطي أغنية «غريب الحب» 50 مليون مشاهدة

احتفل الفنان رامي صبري عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتخطي أغنية «غريب الحب» 50 مليون مشاهدة.

ونشر رامي صبري فيديو للأغنية، وعلق عليها قائلا: «غريب الحب تتخطى حاجز الـ50 مليون مشاهدة على يوتيوب».

رامي صبري يطرح انتي جنان

طرح الفنان رامي صبري، مؤخرا، أغنيتة الجديدة «إنتي جنان»، التي تصدرت قائمة أفضل الأغاني العربية.

أغنية «أنتي جنان» لـ رامي صبري، من كلمات عمر قريبة وإسلام الجريني وألحان تيام علي وتوزيع وماكساج وماستر جلال الحمداوي.

واحتفل رامي صبري، بنجاح أغنيته إنتي جنان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات إنستجرام، قائلا: «فخور جدا جدا بأغنيتي الجديدة إنتي جنان، وإني قدرت أعمل أغنية مختلفة تماما عن العادي والمتوقع، وده دايما اللي عايز أقدمه للجماهير المحترمة اللي بتفهم، بشكر الفنانين المبدعين اللي اشتغلوا على الأغنية واحد واحد، وأولهم الموزع المبدع صديقي جلال الحمداوي موزع موسيقي مختلف وفنان حقيقي وكل شغلنا مع بعض بيكون مختلف شكرا على الأغنية الحلوة أوي أوي».