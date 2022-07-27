وزير قطاع الأعمال يؤكد ضرورة تطوير التجارة الأفريقية في مواجهة الأزمة العالمية

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، العلاقات القوية التي تربط بين مصر والأشقاء الأفارقة، وضرورة تواصل الجهود بين دول القارة، لتطوير فرص التجارة والاستثمار والروابط بين البلدان الأفريقية.

وأضاف أنه في ظل الأوقات الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، فإن التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية غير مسبوقة، مع بيئة أعمال متغيرة.

افتتاح فعاليات «Africa Re»

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات الجمعية العامة للشركة الإفريقية لإعادة التأمين «Africa Re» المنعقدة بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وباسل الحيني رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين.

وأوضح الوزير، أن «Africa Re» تمثل قصة نجاح تعكس الجهود الجادة والمخلصة للأفارقة منذ نشأتها، خاصة جهود بنك التنمية الأفريقي، إذ كانت مصر وما زالت داعما رئيسيا «Africa Re» منذ تأسيسها في عام 1976، كونها مساهمًا نشطًا وداعمًا فنيًا لصناعة التأمين وإعادة التأمين.

افتتاح 3 فروع في أفريقيا

وتابع «توفيق» في كلمته، أن وزارة قطاع الأعمال العام، أطلقت في مطلع شهر يوليو الجاري، منصة تجارة إلكترونية (B2B- معاملات الشركات) تابعة لشركة «جسور»، وتم افتتاح 3 فروع لها في أفريقيا (غانا، الكاميرون، السودان)، تصل إلى 8 فروع خلال عام، لتعزيز التجارة الخارجية لمصر، خاصة مع الدول الأفريقية، وذلك بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأهلي المصري، وشركة مصر للتأمين.