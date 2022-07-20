مزاد علني لبيع بضائع مملوكة لـ«قطاع الأعمال» اليوم

تنظم الهيئة العامة للخدمات الحكومية في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء، جلسة مزاد علني لعرض مجموعة من البضائع تشمل تكييف وسنترال وتليفونات وطابعات ومجموعة أخرى من البضائع من نفس النوعية «خردة» للبيع، مملوكة لمركز معلومات قطاع الأعمال العام التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.

ووفقا للموقع الرسمي للهيئة العامة للخدمات الحكومية، إحدى هيئات وزارة المالية، عبر موقعها على الإنترنت، يصل ثمن كراسة الشروط إلى 400 جنيه، وأكدت أن الكراسة شرط أساسي لدخول قاعة جلسة المزاد العلني اليوم في نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم.

سداد 10 آلاف جنيه تأمين

ولفتت الهيئة العامة للخدمات الحكومية إلى ضرورة سداد 10 آلاف جنيه تأمين مؤقت قبل دخول المزاد، ويمكن استردادها عقب انتهاء المزاد في حالة عدم الرسو، بينما ترتفع القيمة إلى ما يعادل 30% من قيمة المزاد في حالة الرسو، على أن تستكمل باقي قيمة المزاد التي تعادل 70% في غضون أسبوعين منذ تاريخ انتهاء المزاد.

الأوراق المطلوبة للشراء

وشددت هيئة الخدمات الحكومية إحدى هيئات وزارة المالية على تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية لشراء لوط واحد من البضائع المدرجة، بينما في حالة شراء أكثر من لوط يتم تقديم بطاقة ضريبية وسجل تجاري.