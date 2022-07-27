مصرع وإصابة شخصين في انقلاب سيارة بالساحل الشمالي

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي بين مطروح والإسكندرية، قبل قليل، وانتقلت على الفور سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وأخطرت شرطة مباحث المرور اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء ضحايا حادث الساحل الشمالي

واستقبل مستشفى الحمام المركزي ضحايا حادث سيارة الساحل الشمالي، وهما «محمد حسين أحمد عبدالجواد»، 27 سنة، من الإسكندرية، مصاباً بكدمات وسححات متفرقة في الجسم، و«يوسف أحمد عبدالراضي»، 34 سنة، من الإسكندرية، جثة هامدة، وتم التحفظ على الضحية في ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة، ويجري تقديم الخدمات الصحية للمصاب من عمل الأشعة والتحاليل واستكمال الفحوصات الطبية.

الشرطة تعاين موقع الحادث

كما انتقلت قوة من مباحث المرور لفحص ومعاينة موقع حادث سيارة على طريق الساحل الشمالي، والتعرف على أسباب وقوعه، والكشف عن ملابسات حدوثه، ورفع تقرير بالواقعة للنيابة، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.