نبيلة عبيد تشيد بـ«تيجي» لهيفاء وهبي: بحب إطلالتها ومتابعتها للموضة

أشادت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بأغنية هيفاء وهبي الجديدة «تيجي».

نبيلة عبيد: بحب هيفاء وهبي

ونشرت نبيلة عبيد مشاهد من آخر أفلامها على أنغام أغنية تيجي لهيفاء وهبي وعلقت عليها: «أنا بحب هيفاء وهبي، بحب حبها للحياة وانطلاقتها وإطلالتها الجميلة بكل رونقها ومتابعتها للموضة العالمية، تيجوا نتفرج ونسمع هيفا مساكم احلى من التفاح اللبناني»

نبيلة عبيد تسجل حلقات برنامجها الإذاعي

وتواصل الفنانة نبيلة عبيد تسجيل برنامجها الإذاعي مع نبيلة والذي أعلنت عنه مؤخرا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلة: «اسمحوا لي أن أعلن عن خبر فني جديد، هتكونوا أنتوا أول ناس تعرفوه، وأنا وافقت على فكرة لطيفة جداً، لأول مرة في الإذاعة المصرية العريقة، هتكلم فيه عن حاجات فنية كتيرة، وأحكي ذكرياتي في الأفلام اللي قمت ببطولتها، وغيرها من الأعمال الفنية سواء في الإذاعة أو التليفزيون أو المسرح، وكمان ذكرياتي مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللي حضرتها واتكرمت فيها، وممكن مفاجآت كتير هتشاركوني فيها بالأسئلة والاستفسارات اللي هتجيلي منكم».