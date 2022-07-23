أسعار تذاكر حفل هيفاء وهبي بالعلمين الجمعة المقبل.. تصل لـ35 ألف جنيه

تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي ضخم، الجمعة المقبلة، في مدينة العلمين الجديدة، وذلك بعد أيام قليلة من نجاح أغنيتها الأخيرة «تيجي».

تذاكر حفل هيفاء وهبي

وطرحت الشركة المنظمة لحفل هيفاء وهبي منذ قليل، التذاكر عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وانقسمت الأسعار إلى 4 فئات:

الفئة الأولى بـ950 جنيهًا وتشمل التذكرة دخول الحفل فقط.

الفئة الثانية عبارة عن طاولة لأربعة أفراد في منطقة مرتفعة بـ 8000 جنيه.

الفئة الثالثة يصل سعرها لـ 15000 جنيه، وهي عبارة عن طاولة لـ 6 أفراد شاملة العشاء.

والفئة الرابعة والأخيرة عبارة عن طاولة لـ 8 أفراد Vip، ويصل سعرها حسب ما أعلنت الشركة المنظمة إلى 35000 جنيه.

نجاح هيفاء وهبي في أغنية تيجي

وحققت هيفاء وهبي مؤخرا نجاحا كبيرا من خلال طرحها أغنية «تيجي»، حيث حققت مايقارب من 13 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات «يوتيوب»، حيث اعتمدت في الكليب الجديد، على تقديم رقصات استعراضية مختلفة، بالإضافة إلى تنوع إطلالتها المختلفة، والتي تميزت بالبساطة، وجذبت جمهورها.

وكانت هيفاء وهبي بدأت في تحضير كليب أغنية «تيجي تيجي» في مايو الماضي، إذ نشرت عبر خاصية ستوري على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورة لها من كواليس تحضيرات تصوير فيديو كليبها الجديد «تيجي‬⁩».