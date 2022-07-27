أول صورة للطفلة «رقية» داخل غرفة العزل بعد حقنة ضمور العضلات

نشر «محمد رضا»، والد الطفلة «رقية»، المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، صورة من داخل غرفة العزل، بعد حقن الطفلة بحقنة ضمور العضلات، حيث تواجد ووالدة الطفلة معها للاطمئنان عليها داخل غرفة العزل بالمستشفى، حيث تمضي فيها الطفلة «رقية» الآن فترة التعافي، بعد الحصول على الحقنة.

رقية داخل غرفة العزل

وفي إشارة للإعراب عن سعادتهما بحصول طفلتهما على حقنة ضمور العضلات الشوكي، قام والد ووالدة الطفلة «رقية» برفع علامه النصر، أثناء التقاط الصورة مع الطفلة داخل غرفة العزل، حيث ظهرت عليهما ملامح الفرحة، بعد حصول «رقية» علي الحقنة، التي تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه، قبل بلوغها سن عامين.

وتقضي الطفلة «رقية» الآن فترة العزل، وذلك بعد تلقيها حقنة ضمور العضلات الشوكي، لمدة أسبوع، على أن يتم وضعها تحت الملاحظة بالعناية المركزة لمدة شهر بعد ذلك.

والد «رقية» من داخل غرفة العزل: «دعواتكم»

وكتب «محمد رضا»، في منشور له: «الحمد لله رب العالمين، تم حقن رقية بعقار ZolgenSma وما زالت في العزل، نحب نطمن الجميع هي الحمد لله بصحة جيدة، شكراً لكل من شارك وساعد بنتنا وقدم لها فى عيد ميلادها أغلى هدية فى العالم، ويا رب تبقى رقية بداية لباب أمل جديد لكل الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكي»، وتابع: «دعواتكم ليها تكمل رحلة العلاج، لأن لسه مشوارها طويل في العلاج الطبيعي والمائي وبعض الأدوية».

«رقية» تأخد حقنة ضمور العضلات

ومنذ شهر تقريباً، تم سحب عينة من الطفلة «رقية» في مركز البحوث، التابع لمستشفى عين شمس التخصصي، لإرسالها إلى مركز أبحاث في هولندا لتحليلها، ولتجهيز حقنة العلاج الخاصة بها، لإنقاذها من تبعات مرض ضمور العضلات، قبل أن تتم العامين من عمرها.